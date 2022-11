Num cenário de ficção científica, uma civilização extraterrestre avalia a Terra à distância. Sondas vasculham o planeta a cada século. Detetam conversões de energia, como a chuva, uma erupção vulcânica ou o crescimento da sapiência humana. Ao longo de centenas de milhões de anos, após a formação da Terra, as sondas captam monótonas amostras de terramotos e tempestades atmosféricas. Há 3,5 mil milhões de anos, os primeiros micróbios unicelulares fotossintéticos manifestam-se em mares rasos. Decorrerão milhares de milhões de anos até à observação de organismos aquáticos mais complexos. Num passado com perto de 600 milhões de anos, é detetada a existência dos primeiros organismos compostos por células diferenciadas. Nos milhões de anos seguintes, dá-se a emergência, difusão e extinção de espécies. Há quatro milhões de anos, uma criatura simiesca desce das árvores para o solo. Volverão centenas de milhares de anos para que caminhe ereta e passe a dominar o fogo. As sondas detetam o primeiro uso extrassomático (externo ao corpo) de energia. Nas centenas de milhares de anos que se seguem, as sondas continuarão a visitar a Terra.

A resenha de parte do primeiro capítulo do mais recente livro do autor checo-canadiano Vaclav Smil, poder-nos-ia induzir no caminho de mais uma leitura orientada para o dealbar da vida na Terra e a reconfiguração desta sob as mãos do Homo sapiens. Não é esse o propósito do Professor na Faculdade de Meio Ambiente da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, Canadá, em Como o Mundo Realmente Funciona (edição Crítica), que se detém numa análise à história da energia global nas suas relações com a alimentação e produção de materiais e comércio. "Não sou nem otimista nem pessimista; sou um cientista que pretende explicar como o mundo realmente funciona", enfatiza Smil neste seu livro.