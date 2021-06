Encontrado corpo de rapaz de 14 anos que desapareceu no rio em Mirandela

O jovem estaria a nadar com outros amigos na praia fluvial arquiteto Albino Mendo, no rio Tua, que atravessa a cidade de Mirandela.

De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem do 9.º ano tentava alcançar uma fraga para mergulhar com outros colegas, quando sentiu dificuldades em continuar a nadar, e acabou por desaparecer nas águas da praia fluvial Arquiteto Albino Mendo, que só tem vigilância a partir do dia 1 de julho, o início da época balnear na região.

A vítima acabou por desaparecer na água e o alerta foi dado às autoridades "perto das 15:00", como indicou o comandante dos bombeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo disse, "a principal dificuldade" que os mergulhadores tiveram antes de terem encontrado as buscas prenderam-se "com uma condição de visibilidade muito reduzida".