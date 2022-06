Encontrado corpo de homem de 26 anos que caiu ao rio Tâmega em Amarante

O corpo de um homem de 26 anos foi encontrado no domingo à tarde no rio Tâmega, em Amarante, distrito do Porto, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com a fonte dos Bombeiros de Amarante, o homem estava a ser procurado pelas autoridades locais desde sábado depois de um alerta de queda no rio, às 16:49.

O corpo sem vida acabou por ser encontrado às 17:10 pelos mergulhadores do Batalhão de Sapadores do Porto, numa operação que também envolveu a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) desde o desaparecimento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem adiantar pormenores sobre as circunstâncias do acidente, os bombeiros indicaram que o óbito foi confirmado no local pelas autoridades competentes.