Empresa do Centro de Dados de Sines rejeita irregularidades ambientais do projeto

"Quando o terreno nos foi entregue nada nos faria supor que estivéssemos a incorrer nalgum tipo de desafio ambiental", afirma o gestor de projeto na Start Campus. Sobre a continuidade do projeto, Luís Marques disse que a empresa está disponível para cooperar com o ICNF e com outras entidades para eventuais esclarecimentos sobre o processo.