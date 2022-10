Embaixada da China em Lisboa vigiada pelas autoridades portuguesas

A embaixada da China em Lisboa tem estado a ser vigiada nos últimos meses por parte das autoridades portuguesas, avança o Expresso.

Em causa estão os alertas dados pelas polícias europeias sobre as "esquadras informais" chinesas espalhadas por todo o mundo e das suspeitas de que imigrantes daquele país estejam a ser obrigados a regressar à China devido a supostos crimes.

Segundo o jornal, que contactou fontes policiais, não há, pelo menos para já, casos de imigrantes a viver em Portugal que tenham sido forçados a voltar para a China, mas a embaixada chinesa em Lisboa foi "referenciada" este ano por polícias estrangeiras, que acreditam que a instituição possa estar a dar apoio a estas atividades ilegais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Essa informação foi partilhada entre as forças e serviços de segurança de Portugal e é considerada "altamente sensível".

Esta situação veio à baila quando o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, disse a 30 de setembro no parlamento que tomou conhecimento através de um relatório elaborado por uma Organização Não Governamental (ONG) de defesa dos Direitos Humanos, de que haverá três esquadras informais de polícia chinesas em Portugal, localizadas em Lisboa, no Porto e na Madeira.

"Há indícios que estas esquadras se articulam com a rede do designado departamento frente unida do Partido Comunista Chinês", afirmou, questionando António Costa sobre se teria conhecimento desta matéria.

O primeiro-ministro respondeu que não e sugeriu que o deputado liberal informe a Procuradoria-Geral da República.

Entretanto, a SIC revelou que contactou os Ministérios da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros para prestarem esclarecimentos sobre o caso, mas que não obteve respostas. O mesmo aconteceu com a embaixada da China em Lisboa.