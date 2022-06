"Em Aljubarrota os portugueses eram 6 mil, os castelhanos 6 vezes mais... Ganhámos!"

A sua virtude preferida?

Coragem.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Carácter.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Capacidade de multitasking.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que aprecia mais nos seus amigos?

Serem verdadeiros.

O seu principal defeito?

Demasiado direto.

A sua ocupação preferida?

Jogar golfe com os meus filhos.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Isso existe?

Um desgosto?

Ter parado de fazer desporto durante alguns anos porque o regresso foi muito duro.

O que é que gostaria de ser?

Paciente

Em que país gostaria de viver?

Algarve, Portugal

A cor preferida?

Encarnado, Benfica!

A flor de que gosta?

Rosas encarnadas para a minha mulher, em qualquer dia para qualquer ocasião.

O pássaro que prefere?

Águia...

O autor preferido?

Erik Larson, Grisham, Jim Collins, Ray Dalio.

Poetas preferidos?

Vinicius de Moraes, Pessoa.

O seu herói da ficção?

Não tenho.

Heroínas favoritas na ficção?

Não tenho.

Os heróis da vida real?

A minha avó, Ronaldo, Bezos, Elon Musk

As heroínas históricas?

Liderança militar da Joana D'Arc

Os pintores preferidos?

Picasso, Júlio Pomar e Diogo Munoz

Compositores preferidos?

Tchaikovsky, John Lennon, Chico Buarque

Os seus nomes preferidos?

Matilde, Francisco e Madalena.

O que detesta acima de tudo?

Desonestidade.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.

O feito militar que mais admira?

Aljubarrota. Os portugueses eram 6 mil, os castelhanos 6 vezes mais... Ganhámos!

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.

Como gostaria de morrer?

Em paz, com orgulho.

Estado de espírito atual?

Energizado, em modo empreendedor pronto para lançar grandes novidades no mercado de eventos híbridos.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Qualquer um que me permita aprender e crescer.

A sua divisa?

Start by doing what"s necessary; then do what"s possible; suddenly you are doing the impossible. Francis of Assis.