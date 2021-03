Elogie o seu pai e ganhe um fim de semana num Hotel Vila Galé

Para participar neste passatempo o concorrente deve preencher o formulário que encontra aqui e enviar para o DN um elogio ao seu pai com o máximo de 300 carateres. Os dez elogios mais originais serão publicados na edição em papel do Diário de Notícias de 19 de março e ficarão disponíveis no site do DN - www.dn.pt.

O júri será constituído por três elementos da redação do Diário de Notícias que também escolherá o melhor elogio de todos. Este receberá o prémio: um fim de semana para quatro pessoas num Hotel Vila Galé, com PA incluído.

Para concorrer deve submeter o seu texto na plataforma até às 23.59 do dia 17 de março.

O vencedor pode usufruir do prémio até 29 de dezembro deste ano, mediante a disponibilidade do Hotel que escolher.