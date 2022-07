EDP e MOBI.E inauguram em Loures hub com 14 pontos de carregamento

Este hub, instalado pela EDP na Rua Giestas, em Loures, é apenas o primeiro de quatro atribuídos à EDP no concurso de concessão da MOBI.E, enquadrados numa parceria que contempla um total de 56 pontos de carregamento e que vai contribuir para o desenvolvimento da mobilidade elétrica também nas cidades de Gaia, Leiria e Almada, comunicou esta sexta-feira a empresa.

Na inauguração, que contou com a presença do Ministro do Ambiente e Ação Climática, o administrador da EDP Miguel Fonseca, destacou que "o investimento na transição energética é a grande aposta das próximas décadas".

"Queremos investir 24 mil milhões de euros na transição energética até 2025, empregues não só no crescimento das renováveis, mas também em redes mais resilientes e em soluções sustentáveis para que também os nossos clientes possam fazer o caminho da transição connosco - como é o caso de soluções de carregamento elétrico. E essa é a grande razão pela qual estamos aqui hoje: para contribuir para a aceleração da adoção à mobilidade sustentável, como forma de atingir as metas urgentes da descarbonização", destacou Miguel Fonseca. Uma "estratégia vencedora" da EDP que levou a elétrica portuguesa "a alcançar o marco de mais de 1.300 pontos contratados em Portugal, e que nos faz acreditar que chegaremos aos 3.000 na península ibérica já este ano".

Este é já o segundo hub inaugurado pela EDP Comercial, depois de ter instalado sete pontos de carregamento junto ao Estádio da Luz, em Lisboa.



Segundo o comunicado, a EDP já ultrapassou os 1300 pontos de carregamento contratados em Portugal e pretende alcançar a nova meta de ter 3000 pontos de carregamento contratados na Península Ibérica.