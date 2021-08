Duas baleias nascem no mesmo dia nos Açores

O nascimento de duas baleias no mesmo dia foi esta quarta-feira detetado pelos cientistas nos Açores, dois acontecimentos ocorridos com algumas horas de diferença mas a 200 quilómetros de distância um do outro.

Em ambos os casos, tratou-se de dois cachalotes, o maior animal com dentes do planeta. Um nasceu ao largo da Ilha do Faial e o outro de São Miguel.

No primeiro caso, segundo informação prestada ao DN pelos biólogos marinho José Nuno Pereira e Gisela Dionísio, a pequena baleia recém nascida emergiu verticalmente ao fim de vários minutos na sequência do aparecimento de uma enorme mancha de sangue na água.

Tratava-se de um grupo de cachalotes que há vários anos visita os açores e se encontra ao largo do Faial e do Pico hà mais de uma semana.

O momento foi facilmente observado -- e fotografado -- uma vez que barcos de observação turística e de investigação já acompanhavam os mergulhos e contemplavam um pequeno sub-grupo em socialização.

Cerca das 15h40, descrevem os especialistas, as interações intensificaram-se, com grande agitação, até que uma enorme mancha vermelha surgiu na água. Os animais rodavam sobre si mesmo, caudas no ar, e percebia-se que algo especial estava a acontecer.

Já o nascimento na ilha de São Miguel foi acompanhado durante o período da manhã.

Com distanciamento, o evento foi registado e documentado para posterior estudo pela Naturalist - Ciência e Turismo.

Tratam-se de eventos pouco frequentes mas já com alguns registos nos Açores.

A interrupção da caça desde 1984 na região permitiu converter o arquipélago num santuário para os grandes cetáceos.