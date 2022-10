Good Food Good Loop e Quetebá Grows Healthy são as duas iniciativas portuguesas que conseguiram apurar-se para os dez finalistas do The Healthy Childhood Challenge. Em colaboração com a UNICEF, o objetivo deste desafio global é apenas um: apoiar ideias que promovam a saúde na infância.

Com foco no desperdício alimentar e na saúde da comunidade escolar de Quetebá, na cidade guineense de Cacheu, respetivamente, os dois projetos portugueses competem para chegar ao Top3 e receber 100.000 dólares da empresa Novo Nordisk para colocarem em prática as soluções apresentadas.