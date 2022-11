Dois mortos em deslizamento de terra em Palmeira de Faro, Esposende

Duas pessoas morreram esta madrugada em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Esposende.

"Um deslizamento de uma vertente atingiu uma habitação familiar e fez duas vítimas mortais de 22 anos", informou o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende, distrito de Braga.

Os corpos estão por resgatar. Os operacionais no terreno aguardavam, cerca das 06:00, pela "garantia de condições de segurança para ser usada maquinaria pesada na remoção dos detritos", adiantou Júlio Melo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Às 08:30 não estavam a decorrer operações no local para retirar as vítimas mortais, uma vez que estava a ser feita "uma avaliação pelos engenheiros técnicos da Câmara Municipal". "Concluída essa avaliação, será feita a estabilização da habitação e serão iniciadas as manobras dos corpos do interior" da casa, esclareceu o comandante dos bombeiros Rui Costa.

Por precaução, habitantes de casas que estão na proximidade foram informados que deveriam sair do interior das habitações.

No deslizamento, em que foram arrastadas "pedras de alguma dimensão", foi "atingido um compartimento situado nas traseiras da habitação", afirmou a mesma fonte.

Segundo os bombeiros de Esposende, na habitação estavam seis pessoas, duas delas são as vítimas mortais. As outras quatro pessoas - um casal com cerca de 40/50 anos e duas crianças, de 2 e 12 anos - ficaram ilesas.

As vítimas mortais "encontravam-se no primeiro andar da habitação", segundo o comandante​ dos bombeiros Rui Costa, explicando que os menores, assim como "a vítima mortal do sexo feminino" são filhos da "residente na habitação." ​​​​​​

O resgate dos corpos das duas vítimas mortais "será uma operação demorada", adiantou no local o responsável pelas operações.

"Está a ser feita uma avaliação por parte dos engenheiros da Câmara e só depois disso será feita a estabilização da habitação para podermos fazer as manobras de retirada das vítimas. Será, certamente, uma operação demorada", disse Rui Costa, 2.º Comandante da Proteção Civil de Braga.

O responsável disse que os técnicos ainda estão avaliar as causas do acidente, mas confirmou que os primeiros indícios apontam para que tenha sido causado pela chuva que se fez sentir nesta região do Minho.

"[o deslizamento] Foi, possivelmente, foi causado pela chuva, mas tal carece de confirmação dos técnicos no local, que vão ter apoio de mais dois engenheiros da Universidade de Minho. Serão as autoridades a avaliar as causas", disse o responsável.

Rui Costa informou ainda que as "casas contíguas não correm perigo, mas que, por precaução, foram alertados os moradores que deveriam sair do local" enquanto as operações decorrerem.

No local encontram-se 27 operacionais apoiados por 12 viaturas. Elementos da Polícia Judiciária e uma equipa de psicólogos do INEM também estão no local, segundo os bombeiros de Esposende.

O alerta foi dado às 03:55.

Notícia atualizada às 08:52