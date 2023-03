Dois mortos em ataque com faca no Centro Ismaelita em Lisboa

Duas pessoas morreram esta terça-feira num ataque com faca no Centro Ismaelita, na Avenida Lusíada, em Lisboa. As vítimas mortais são duas mulheres, com cerca de 20 e 40 anos, que trabalham no centro na ajuda aos refugiados.

Autor do ataque, que será de origem afegã, terá sido atingido pelas autoridades. Foi detido e transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

"Queria expressar à comunidade ismaelita, às famílias das vítimas a minha solidariedade e o meu pesar", reagiu o primeiro-ministro, António Costa.

O chefe do Governo salientou a "pronta intervenção da Polícia de Segurança Pública, que permitiu a detenção do suspeito, que está no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a receber os cuidados médicos".

"É prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato criminoso", disse o primeiro-ministro. "Devemos aguardar com segurança que as autoridades procedam às necessárias investigações", acrescentou.

Costa disse ainda que "tudo indica que foi um ato isolado", mas, repetiu, é necessário aguardar pela investigação das autoridades.

O caso foi entregue à unidade de contraterrorismo da Polícia Judiciária, indica a RTP.

Numa mensagem divulgada pelas redes sociais, a PSP "apela a todas as pessoas que não se desloquem para esta zona da cidade, devido à operação policial em curso".

A força policial indica que "foi crucial para a resposta da PSP que diversos cidadãos nos contactassem de imediato pelo 112".

Foi detido o suspeito do ataque com recurso a arma, ao Centro Ismaili, em Lisboa.



Homem armado com "faca de grandes dimensões" avançou na direção dos agentes da polícia

A PSP foi alertada para um ataque com arma branca, no Centro Ismaili às 10:57. Quando chegaram ao local, os agentes "deparam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões", refere, em comunicado, esta força de segurança.

"Foram dadas ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão", relata a PSP.

Perante a "ameaça grave e em execução, os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo contra pessoa, atingindo e neutralizando o agressor".

Registam-se "diversos feridos e, "até ao momento, duas vítimas mortais".

A PSP "apela à serenidade e tranquilidade de todos" os cidadãos", tendo "mobilizado os efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes".

Marcelo: "As primeiras indicações apontam para um ato isolado"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "apresentou ao representante do Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad, sinceros pêsames pelo ato criminoso ocorrido esta amanhã no Centro Ismaili de Lisboa, solicitando que os transmitisse também ao Príncipe Aga Kahn e às famílias das vítimas".

Em nota divulgada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que está a acompanhar "permanentemente a situação, em contacto com o Governo".

O chefe de Estado "sublinha, por um lado, o facto de estarem a decorrer as investigações destinadas a apurar o sucedido, e, por outro, que, tal como declarado pelo primeiro-ministro, as primeiras indicações apontam para um ato isolado".

Embaixador de Israel "devastado" com ataque

O embaixador de Israel em Portugal disse estar "devastado" com o ataque no Centro Ismaili. "O meu coração está com a comunidade Ismaili portuguesa", refere Dor Shapira numa mensagem partilhada nas redes sociais.

"Israel está solidário com os nossos amigos, vizinhos, irmãos e irmãs desta maravilhosa comunidade e envia as nossas sinceras condolências às famílias das vítimas", acrescentou o embaixador.

Em atualização