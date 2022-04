Dois militares da GNR de Santa Maria da Feira detidos por corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois militares da GNR do comando territorial de Aveiro suspeitos da prática dos crimes de corrupção, peculato e recebimento indevido de vantagem, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que a investigação, realizada no âmbito de um inquérito a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, partiu de participação da GNR, entidade que "prestou permanente colaboração nas diligências desenvolvidas".

"No âmbito da operação, que decorreu no distrito de Aveiro, foram levadas a cabo diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias", refere a mesma nota.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda segundo a PJ, os militares detidos, a exercer funções no concelho de Santa Maria da Feira, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.