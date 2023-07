Dois feridos no fogo de Alcabideche tiveram alta e animais retirados voltaram aos canis

Dois dos feridos do incêndio que foi dominado esta quarta-feira de madrugada em Alcabideche, Cascais, tiveram alta e seis mantêm-se em unidades hospitalares, anunciou a Proteção Civil, acrescentando que os animais retirados de canis já "regressaram aos locais de origem".

Num ponto de situação à comunicação social no posto de comando, pelas 11:00, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, Elísio Oliveira, explicou que cinco feridos estão no Hospital de Cascais "em acompanhamento" e um está no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a uma lesão ocular.

Há ainda algumas pessoas deslocadas de casa "em avaliação" por parte do Instituo Nacional de Emergência Médica, devido à idade.

O fogo florestal deflagrou perto das 17:00 de terça-feira, no Zambujeiro, em zona de serra, e, com a força do vento, as chamas encaminharam-se para uma densa malha urbana, sem chegar, contudo, a queimar casas ou outro edificado.

Ainda assim, por precaução, foram retirados de casa residentes de zonas como Zambujeiro, Cabreiro e Murches.

À noite, a Proteção Civil tinha dito que nove bombeiros sofreram ferimentos ligeiros no combate às chamas, sobretudo em "situações de exaustão", enquanto quatro civis foram assistidos "por inalação de fumos".

Segundo a Câmara de Cascais, no distrito de Lisboa, foram retirados cerca de 800 animais provenientes do canil municipal e da Associação São Francisco de Assis e transferidos para outro pavilhão municipal.

"As operações estão a decorrer conforme planeado, com a consolidação do rescaldo em todo o perímetro do incêndio", referiu Elísio Oliveira, no briefing das 11:00.

O comandante sublinhou não haver focos de incêndio ativos, mas "alguns pontos quentes" a que as autoridades estão a dar atenção.

No terreno estavam àquela hora 492 operacionais, 190 viaturas e dois meios aéreos.