Dois feridos em incêndio em prédio na Foz do Porto que foi evacuado

Duas pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um incêndio num apartamento num prédio na Foz, no Porto, que obrigou à retirada dos moradores, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio na zona da Foz, no Porto, foi dado pelas 19:30 e o fogo foi dado como extinto pelas 20:38, explicou fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Os moradores foram retirados do prédio e duas pessoas ficaram feridas, por inalação de fumo, tendo sido transportadas para o hospital, acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mesma fonte adiantou, pelas 22:00, que as autoridades estavam no local a avaliar as condições do prédio.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Portuenses e o elementos do INEM, num total de 33 operacionais, apoiados por 12 viaturas.