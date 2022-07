Três feridos em fuga de gás na Rua da Alfândega, no Porto

Uma fuga de gás seguida de explosão ocorrida esta quarta-feira num restaurante na Rua Nova da Alfândega, no Porto, provocou três feridos. O trânsito naquela artéria estava a ser desviado mas já foi restabelecido, indicou o Batalhão de Sapadores de Bombeiros (BSB).

À Lusa, cerca das 10:30, fonte do BSB do Porto indicou que a artéria "já pode ser utilizada" após "ter sido normalizada a situação".

Numa publicação na sua página oficial da Internet, a Câmara do Porto descreve que o acidente ocorreu no sistema de ar condicionado do estabelecimento, quando uma equipa técnica estava a fazer o carregamento.

Deste incidente resultaram três feridos ligeiros.

De acordo com a nota da autarquia, os feridos são dois ligeiros com queimaduras e uma terceira pessoa que se encontra em estado de choque.

A Câmara descreve que duas das vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo António, enquanto uma terceira vítima recebeu assistência no local.

Contactado o Comando de Operações e Socorro do Porto, este confirmou à agência Lusa que foi registada uma ocorrência num estabelecimento de hotelaria e restauração às 09:33.

O BSB do Porto teve no local 12 homens auxiliados por três viaturas.

Também foram mobilizados meios de socorro da PSP, INEM e Polícia Municipal.