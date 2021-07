Dois bombeiros morrem após despiste durante combate a fogos em Vinhais

Dois bombeiros morreram esta quinta-feira e três ficaram feridos, um deles com gravidade, no despiste de uma viatura em que seguiam para o combate a um incêndio, na zona de Vinhais, no distrito de Bragança.

A informação foi avançada à Lusa pelo comandante distrital de Operações de Socorro de Bragança, Noel Afonso, que indicou que o acidente vitimou uma equipa de cinco bombeiros que se deslocava para um incêndio florestal em curso na zona de Travanca.

As vítimas mortais são uma bombeira de 37 anos e um bombeiro de 22 anos. Os outros três bombeiros ficaram feridos, um com gravidade e os outros dois com ferimentos ligeiros.

De acordo com o comandando do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o veículo de combate a incêndios em que os bombeiros seguiam "despistou-se na estrada e acabou por cair num declive e capotou".

O acidente ocorreu por volta das 18:10.