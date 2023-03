Do futebol à Academia. As reações à morte de Rui Nabeiro

Um empresário que "teve como principal preocupação as pessoas"

Autor do romance Almoço de Domingo, inspirado na vida de Rui Nabeiro, o escritor José Luís Peixoto lembra o empresário de Campo Maior como "alguém muito especial a vários níveis", que, além de ter feito "uma carreira extraordinária" no mundo empresarial, sobressaiu do ponto de vista humano "naquilo que diz respeito ao seu desenvolvimento, tendo marcado Campo Maior, o Alentejo e até mesmo o país".

"Na minha perspetiva, é esta dimensão que verdadeiramente o distingue e também foi este o centro do seu propósito. Rui Nabeiro foi um empresário que teve como principal preocupação as pessoas, nomeadamente as que lhe eram mais próximas e acredito que será por isso que continuará a ser recordado por muitos anos", disse José Luís Peixoto à agência Lusa.

A nível pessoal e de amizade, o escritor realçou a "grande generosidade de Rui Nabeiro", sublinhando que "essa partilha o marcou muito", apesar da grande diferença de idades. Lembrou a propósito a forma e "à vontade com que Rui Nabeiro partilhou a sua experiência de vida em múltiplas dimensões".

Universidade de Évora destaca apoio à investigação

Já a reitora da Universidade de Évora (UÉ), Hermínia Vasconcelos Vilar, recorda Rui Nabeiro como "um exemplo", enaltecendo o apoio que sempre deu ao ensino superior e investigação. A sua morte "é uma grande perda" para a Universidade de Évora, afirmou à Lusa.

Lembrando que o empresário "desde cedo, apoiou e percebeu a importância não apenas da universidade como instituição de ensino, mas também da investigação" académica, Hermínia Vasconcelos Vilar sublinha que Rui Nabeiro "desde 2008 apoiou a criação de uma cátedra na área da biodiversidade, que tem o nome Cátedra Rui Nabeiro -- Biodiversidade, o que refletiu bem a importância que ele sempre deu à formação e ao ensino superior e, neste caso, à Universidade de Évora". E revelou "a precocidade do seu pensamento e da sua visão ao apoiar a investigação na área da biodiversidade, já desde o início deste século"."Significa que ele, desde cedo, se apercebeu da importância das alterações climáticas e da biodiversidade para o mundo e, obviamente, para o território onde ele em particular desenvolveu toda a sua atividade, ou seja, o Alentejo", destacou a reitora.

A homenagem do mundo do futebol

Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, evocou a ligação de Rui Nabeiro à equipa de futebol do Campomaiorense, única equipa alentejana a chegar à final da Taça de Portugal.

"A sua ligação ao futebol fez-se através do clube da terra que o viu nascer, que com o seu apoio levou o Sporting Clube ​​​​​​​Campomaiorense ao escalão maior do nosso futebol e à final da Taça de Portugal sendo, até hoje, o primeiro e único emblema alentejano a estar presente na grande festa do Jamor", referiu Fernando Gomes.

Também Benfica, o Sporting e o FC Porto já vieram lamentar a morte de Rui Nabeiro. Em comunicado, o Benfica fala em "uma referência e uma inspiração para todos", relembrando "o imenso humanismo, portugalidade e sentido social que imperava em cada uma das suas iniciativas". "Sócio 4696, emblema de ouro com mais de 50 anos de dedicação ao clube, é um orgulho para o Sport Lisboa e Benfica ter o Grupo Delta como parceiro e poder ter assistido de perto ao crescimento e internacionalização de uma das maiores marcas portuguesas sob a liderança de Rui Nabeiro", lê-se.

Igualmente em comunicado, "o Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Nabeiro, que faleceu este domingo aos 91 anos".

"O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências aos familiares e amigos de Rui Nabeiro, bem como a toda família Delta, parceira de longa data do nosso clube", lê-se numa mensagem do FC Porto, na rede social Twitter.