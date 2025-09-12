Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Um ciclista pedala pelas ruas de Lisboa. A capital continua a ser a cidade mais populosa do país, com mais de 575 mil habitantes, seguida de Sintra, Gaia e Porto.
Um ciclista pedala pelas ruas de Lisboa. A capital continua a ser a cidade mais populosa do país, com mais de 575 mil habitantes, seguida de Sintra, Gaia e Porto.REINALDO RODRIGUES
Sociedade

Do ‘boom’ no pré-escolar aos ‘shows’ de Alcoutim. 308 retratos para entender Portugal

A propósito das eleições autárquicas, que têm lugar daqui a um mês, a Pordata disponibiliza a partir de hoje uma nova área interativa com os principais indicadores de todos os concelhos nacionais.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Portugal
Eleições autárquicas
Pordata
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt