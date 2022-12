Sónia foi a primeira mulher portuguesa a participar na prova de trail Diagonale de Fous, na Ilha da Reunião, "uma das oito provas mais duras do mundo".

"A saúde e o desporto andam de mãos dadas". Esta afirmação não é novidade e há muito tempo que se conhece o impacto positivo do exercício físico na vida dos humanos. No entanto, há mesmo quem tenha conseguido restabelecer a sua vida através do desporto.

Essa é a história de Sónia Tubal, que aos 45 anos vê a sua saúde devolvida graças ao trail (corrida e caminhada).