Distrito de Setúbal com 100 ocorrências e 16 pessoas retiradas de casa

Um total de 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo foi registado no distrito de Setúbal, na noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira, com a retirada de 16 pessoas das suas casas, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, explicou hoje que as ocorrências derivadas da chuva forte que atingiu o distrito começaram "por volta das 21:00" de quarta-feira e duraram, sobretudo, "até às 03:00 ou 04:00 desta madrugada", estando "a situação mais calma agora".

A maioria das situações registadas pela Proteção Civil foi "inundações na via pública, em algumas habitações e carros, quedas de árvores e de estruturas e limpezas de vias", disse.

Os concelhos mais afetados foram os de Setúbal, Palmela e Seixal, mas "as duas situações mais graves aconteceram no concelho de Almada, uma na Costa da Caparica e outra na freguesia de Laranjeira e Feijó", segundo o CDOS.

"Na Costa da Caparica, houve necessidade de resgatar seis pessoas de uma casa que estava a ser inundada", enquanto, na outra freguesia, "foi preciso retirar temporariamente 10 pessoas de uma vivenda", também devido a inundação, precisou a fonte.

Estas 16 pessoas "foram deslocadas temporariamente para outros locais, a cargo da Proteção Civil Municipal de Almada, e, quando a situação estiver resolvida, ou seja, quando as casas já não tiverem água e forem limpas, já poderão voltar às residências", explicou a fonte do CDOS, frisando que não houve qualquer ferido.

No distrito de Setúbal, foram também "47 pessoas resgatadas de veículos automóveis que estavam a ser arrastados ou começavam a ficar submersos".

As ocorrências relacionadas com o mau tempo, até às 09:00 desta quinta-feira, "foram um pouco generalizadas por todo o distrito, mas houve concelhos só com meia dúzia de ocorrências, tendo Setúbal, Palmela e Seixal concentrado a maioria das situações", frisou o CDOS.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou hoje que mais de uma centena de pessoas teve que sair temporariamente das suas casas na sequência das fortes chuvas de quarta-feira, que atingiram sobretudo os distritos de Lisboa e Setúbal.

O comandante de operações José Miranda disse à Lusa que desde o início do alerta - 00:00 de dia 7 até às 07:00 de hoje - foram registadas 849 ocorrências.

"Destas, 71% ocorreram no distrito de Lisboa e 11% no distrito de Setúbal, sendo que 80% - 673 ocorrências - se devem a inundações", explicou.

Na noite de quarta-feira em Algés, concelho de Oeiras (Lisboa), uma mulher, de 55 anos, morreu, devido a uma inundação na sua habitação provocada pelas chuvas fortes.

Os 18 distritos de Portugal Continental encontram-se hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.

Também os arquipélagos dos Açores e da Madeira estão sob aviso amarelo devido sobretudo à agitação marítima e ao vento forte.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".