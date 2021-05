Direito de Resposta

No dia 14 de Maio de 2021 saiu uma noticia no vosso meio de comunicação com o titulo: O casamento do pretendente ao trono

Ora no referido artigo V. Exc. atribuem erroneamente o Titulo de Duque de Bragança ao senhor Duarte Pio que está sentenciado e notificado por ordem executiva judicial desde 1995 a não se intitular Duque de Bragança, chefe da Casa Real etc. Titulo que a mim me pertence pelas aludidas sentenças, que já são do conhecimento público devido aos sites www.reifazdeconta.com e ao ebook , a qual ele ao longo destes anos não acatou porque infelizmente o meu ex. advogado tratou do assunto como questão dinástica e não matéria criminal de burla, falsificação de identidade, abuso de direito, etc. como atualmente está a ser tratado. Ao usar falsamente os títulos que a mim me pertencem pelas aludidas sentenças Duarte Pio comete não só os crimes aludidos como ofende a minha pessoa ao inverter os papeis aos olhos do povo. O falso faz-se passar por verdadeiro e o verdadeiro Duque que sou eu faço figura de falso.

Como escreveu António Aleixo:

Dizem que sou um burlão

Mas há muitos que eu conheço

Que não parecendo o que são

São aquilo que eu pareço!

Com os melhores cumprimentos

D. Rosário XXII Duque de Bragança