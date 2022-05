Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido a trovoadas e aguaceiros

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Dez distritos do continente estão este sábado sob aviso amarelo, devido à previsão de aguaceiros e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Castelo Branco, Guarda, Bragança, Coimbra, Viseu, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo são os distritos que se encontram sob este aviso, que vai estar em vigor até às 00:00 de domingo.

De acordo com a informação disponível no 'site' do IPMA, além de aguaceiros e trovoada, são esperadas também rajadas fortes e queda de granizo nestes dez distritos.

Apesar dos aguaceiros e trovoada no norte e centro, a previsão aponta para uma subida de temperaturas nessas regiões, enquanto que para o sul é esperada uma descida.

O IPMA alerta ainda para a existência de poeiras em suspensão no ar, em especial até ao final da manhã.

O IPMA emite aviso amarelo sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 35 graus em Braga e os 23 em Sines, o passo que as mínimas vão andar entre os 19 graus em Faro e Aveiro, e os 14 em Évora.