Detidos dois fuzileiros suspeitos das agressões a policias

A Policia Judiciária já terá identificado três suspeitos das agressões a agentes da PSD, junto da discoteca Mome, e, Lisboa, na madrugada de sábado, mas só dois deles foram localizados, segundo o JN. São dois fuzileiros que, adianta a CNN Portugal, preparavam-se para integrar uma missão das Nações Unidas no estrangeiro, nos próximos.

Segundo a revista Sábado, os dois fuzileiros estão ligados a ginásios de Boxe, tendo um sido campeão nacional na sua categoria, do concelho de Sesimbra.

Recorde-se que o polícia Fábio Guerra está internado, em estado muito grave, no Hospital São José, em Lisboa, depois de, na madrugada de sábado, ter sido violentamente agredido, à porta de uma discoteca da capital. O agente da PSP estava de folga e foi atacado quando, com outros três colegas polícias, tentava terminar com uma zaragata, junto à entrada do espaço de diversão noturna.

Segundo o JN apurou, o jovem polícia aproveitou a noite de folga para se divertir com três amigos, todos policias, numa discoteca situada na Avenida 24 de Julho e todos estavam já no exterior do espaço de diversão noturna quando se aperceberam de confrontos físicos envolvendo outros clientes e intervieram para tentar terminar com a zaragata. Essa intervenção levou, contudo, a que fossem os próprios polícias a serem agredidos.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, os três agentes tiveram alta no sábado, mas o quarto polícia mantém-se internado no Hospital São José, em Lisboa, em estado crítico.

A mesma fonte adiantou que a investigação está a cargo da Polícia Judiciária devido aos atos praticados poderem configurar a prática de crime de homicídio, na forma tentada.

Num comunicado divulgado no sábado, a PSP referia que o incidente ocorreu na madrugada de sábado, pelas 06:30, "no exterior de um estabelecimento de diversão noturna, na avenida 24 de Julho", tendo começado com agressões mútuas entre vários cidadãos.

Segundo relata a PSP, no local encontravam-se "quatro polícias, fora de serviço, que imediatamente intervieram, como era sua obrigação legal", acabando por ser agredidos "violentamente" por um dos grupos, formado por cerca de 10 pessoas.

Durante a ação policial, um dos polícias foi "empurrado e caiu ao chão, onde continuou a ser agredido com diversos pontapés, enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões", adianta a PSP.