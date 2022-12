Detido suspeito de homicídio com arma branca no Cacém

A PSP deteve o alegado suspeito de homicídio com arma branca ocorrido ao final da tarde de quinta-feira no Cacém, concelho de Sintra, um homem com "vasto historial de crimes violentos".

Em comunicado, a PSP explica que o crime ocorreu pelas 19:30, junto a um estabelecimento comercial na cidade do Cacém, e que terá sido uma vingança, depois de o suspeito ter tido uma discussão no dia anterior com a vítima.

A PSP diz que acabou conseguir intercetar o suspeito "poucas horas depois" do crime.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O suspeito foi transportado para a esquadra e posteriormente entregue à Polícia Judiciária "para prossecução das diligências investigatórias tendentes à consolidação da imputação do crime e eventual detenção do suspeito", acrescenta.

No comunicado, a PSP diz que o suspeito "detém um vasto historial de crimes violentos", tendo já sido anteriormente detido por roubos e situações de agressão grave, que resultaram, algumas delas, em condenações em penas de prisão.

O suspeito tinha saído da cadeia "há pouco mais de dois meses", informa a PSP, acrescentando:"o uso de armas brancas, tem sido usual em vários crimes que cometeu no passado, não se coibindo, aparentemente, de reincidir em condutas criminosas violentas como esta".