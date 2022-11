Detido na Moita suspeito de matar vizinho com um pau

A Polícia Judiciária deteve um homem de 60 anos suspeito do homicídio de um vizinho que lhe terá furtado alguns artigos do interior do quintal, no concelho da Moita, distrito de Setúbal, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária de Setúbal, o suspeito, que está indiciado por um crime de homicídio qualificado, agrediu a vítima, de 56 anos, com um pau, desferindo-lhe uma pancada forte na cabeça, o que lhe causou "extensas fraturas e uma hemorragia abundante".

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, enquanto aguarda o desenvolvimento do processo.