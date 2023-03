Detido homem que disparou no sábado contra um bar em Leça da Palmeira

O homem suspeito de efetuar "vários disparos", no sábado, para o interior de um estabelecimento de diversão noturna em Leça da Palmeira, Matosinhos, foi detido terça-feira por suspeita de tentativa de homicídio, anunciou a Policia Judiciária (PJ) esta quarta-feira.

Em comunicado, aquela força policial refere que, "na sequência de uma discussão" junto a um estabelecimento de diversão noturna naquela localidade do distrito do Porto, o detido, de 32 anos, "empunhou uma arma de fogo e efetuou vários disparos para o interior" do local.

Segundo a PJ, "após o cometimento dos factos, o arguido colocou-se em fuga, sendo perseguido e retido por populares até à chegada das autoridades".

O texto explica que "as diligências investigatórias que se seguiram permitiram recuperar a arma do crime e recolher fortes elementos probatórios", que justificaram a emissão do mandado de detenção ora cumprido, no qual consta também a suspeita de posse de arma proibida.

O homem, empresário em nome individual e com antecedentes criminais pelos crimes de homicídio na forma tentada, roubo e dano com arma de fogo, irá ser sujeito a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.