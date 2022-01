Detido homem que agrediu agente da Polícia Municipal de Lisboa

Homem detido por violência doméstica no concelho da Covilhã

Um homem que agrediu um agente da Polícia Municipal de Lisboa na noite do passado dia 20 de dezembro, junto ao Largo do Corpo Santo, foi detido na própria data da ocorrência, anunciou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa revela que as imagens de um vídeo que circula nas redes sociais "a reproduzir agressões infligidas a um polícia da Polícia Municipal de Lisboa" foram captadas durante uma ocorrência que teve lugar pelas 21:00, à qual os agentes da 1.º divisão "acorreram para auxílio, tendo assegurado a detenção do agressor".

De acordo com a nota, além da "condução e detenção do suspeito e a sua sujeição às devidas formalidades", a PSP recolheu prova e testemunhos das pessoas que assistiram ao incidente, "de forma a possibilitar uma apreciação plena por parte das autoridades judiciárias numa fase processual subsequente".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo as autoridades, o detido apresenta "um vasto historial de participação em crimes lesivos ao património, à integridade física e ainda contra as forças de autoridade".

Já tinha sido detido "por mais do que uma vez" pelo crime de resistência de coação a funcionário, revelando assim, de acordo com a PSP, "uma predisposição para a prática de crimes violentos e graves e para o desrespeito da ordem social e autoridade do Estado".

Num vídeo divulgado pela CNN Portugal é possível ver uma pessoa a dar alguns pontapés a um agente da Polícia Municipal, que tenta evitar o confronto e defender-se.

O agente encontrava-se sozinho num serviço de gratificado, segundo a estação.