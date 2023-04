Detido homem por suspeita de rapto e violação de menor em Vila do Conde

Póvoa do Varzim

Vila do Conde

Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Judiciária por presumível autoria de crimes de rapto, violação e pornografia de menores. Os crimes aconteceram no dia 28 de março em Vila do Conde e visaram um menor atualmente com 13 anos.

De acordo com a PJ, na manhã de 28 de março, o homem abordou o menor perto da escola que este frequenta em Vila do Conde e convenceu-o a entrar no seu carro seguindo para parte incerta. Usando uma réplica de uma arma de fogo intimidou a vítima e levou-a para um local fechado onde a submeteu a várias práticas sexuais abusivas que registou em fotografia e vídeo.

O homem manteve a vítima em cativeiro por um período não inferior a quatro horas e deixou-a junto a sua casa com a ameaça de que se revelasse a alguém o que aconteceu a mataria.

A Polícia Judiciária ainda apurou que este homem terá cometido factos idênticos no dia 9 de fevereiro, na Póvoa de Varzim, com um menor de 12 anos. Este homem tem extensos antecedentes criminais por crimes violentos e encontrava-se em liberdade condicional.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.