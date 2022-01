Detido em Espanha líder do "gangue das Picaretas" que atacou carrinhas de valores

O líder do "Gangue das Picaretas", envolvido em assaltos violentos a carrinhas de valores no Norte de Portugal e que estava em fuga desde 2013, foi detido em Salamanca, Espanha, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária.

A detenção foi consumada na segunda-feira, na sequência de uma investigação da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária e em articulação com a Unidade Nacional da Europol e com as autoridades espanholas.

O detido, de 41 anos, fugiu ao controlo das autoridades portuguesas em 2013, após ter sido colocado em liberdade por ter esgotado o prazo de prisão preventiva. Usava documentos de identificação falsos.

Foi condenado em dois processos pelos crimes de associação criminosa, roubo agravado e detenção de arma ilegal, a penas de três e de 12 anos de prisão, e vai ser presente ao Tribunal - Audiência Nacional, em Madrid, tendo em vista a sua extradição para Portugal, para cumprimento de pena.

Entre 2006 e 2007, o detido juntou-se a outros cinco homens no denominado "Gangue das Picaretas", que protagonizou pelo menos 14 assaltos a carrinhas de transporte de valores nas zonas de Guimarães, Paredes, Felgueiras e Cabeceiras de Basto, no Norte de Portugal.

Além de armas de fogo de grande calibre, o grupo recorria a picaretas para partir os vidros, à prova de bala, das carrinhas.