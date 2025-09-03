Detido em Braga homem de 85 anos suspeito de violência doméstica

A GNR deteve, "em flagrante", um homem de 85 anos, no domingo, 31 de agosto, por suspeita de violência doméstica, no concelho de Braga, anunciou esta quarta-feira, 2 de setembro, a força de segurança.Foi no "âmbito de uma denúncia por violência doméstica" que os militares "deslocaram-se ao local onde apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua esposa de 77 anos, tendo sido de imediato detido", segundo comunicado da GNR.É ainda referido que, no decorrer das diligências, foi apreendida uma arma de fogo, "que não cumpria os requisitos legais". O homem foi presente no Tribunal Judicial de Braga, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de afastamento da vítima", informa a GNR que recorda: "a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva". .PSP e GNR detiveram 1073 pessoas por suspeita de violência doméstica no primeiro semestre.Quase 300 casos de violência doméstica registados pela PSP numa semana\n