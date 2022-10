Detida mulher envolvida no tiroteio no Almada Fórum

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de uma mulher, de 31 anos, por suspeita de envolvimento no tiroteio que ocorreu no centro comercial Almada Fórum, a 10 de setembro. A detida é suspeita, em coautoria, de um crime de homicídio, na forma tentada, um de ofensa à integridade física e um outro de detenção de arma proibida.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em cumprimento de Mandado de Detenção emitido pela autoridade judiciaria competente, identificou, localizou e deteve, fora de flagrante delito, uma mulher de 31 anos de idade, por sobre ela recaírem fortes indícios da prática, em coautoria, de um crime de homicídio, na forma tentada, um crime de ofensa à integridade física e um crime de detenção de arma proibida", diz a PJ em comunicado.

De acordo com esta nota, a mulher entregou ao marido - que se encontra em prisão preventiva - uma arma de fogo que transportava na mala, tendo depois seguido atrás de um outro casal que circulava no espaço e "com o qual tinham desavenças antigas".

"Após se encontrarem, o marido da ora detida efetuou disparos de arma de fogo na direção do casal, vindo a provocar ferimentos numa criança que se encontrava naquela superfície comercial", diz a PJ.

Recorde-se que uma menina de 5 anos foi atingida no joelho, tendo sido assistida no Hospital Garcia de Orta, também em Almada.

Após os disparos, o homem "colocou-se em fuga, tendo sido mais tarde intercetado pela PSP". Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva e está indiciado por seis tentativas de homicídio, segundo anunciou então a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.

A mulher agora detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.