"Detesto acima de tudo a inércia e o egoísmo, o ficar parado em si mesmo"

A sua virtude preferida?

Autenticidade.



A qualidade que mais aprecia num homem?

Inteligência emocional.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Determinação.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Estarem lá. Sempre. Quando choramos e quando rimos. E quando apenas nos olhamos.



O seu principal defeito?

Impaciência.



A sua ocupação preferida?

Aprender, descobrir.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Ter muitos momentos de felicidade ao longo da minha vida, com a família, com os amigos e com quem trabalho.



Um desgosto?

Está comigo.



O que é que gostaria de ser?

Já sou.



Em que país gostaria de viver?

Onde vivo, Portugal. Somos um país apaixonante, cheio de história, de enorme talento, seguro e de uma enorme beleza.



A cor preferida?

Verde. Associo à natureza viva, ao crescimento e à boa energia.



A flor de que gosta?

Escolho uma cor, mas duas flores: Hortênsias e camélias brancas.



O pássaro que prefere?

Andorinha, anuncia-me a Primavera.





O autor preferido em prosa?

Sophia de Mello Breyner Andresen e

Saramago.



Poetas preferidos?

Shakespeare e Fernando Pessoa.



O seu herói da ficção?

James Bond, "shaken, not stirred".

Heroínas favoritas na ficção?

Superwoman.



Os heróis da vida real?

Mãe. A Mãe.



As heroínas históricas?

Beatriz Ângelo, Ada Lovelace, Rosa Parks, Madre Teresa.



Os pintores preferidos?

Picasso, Dalí, Miró, Frida Kahlo.



Compositores preferidos?

Freddie Mercury.



Os seus nomes preferidos?

Carlota e Constança, das minhas filhas.



O que detesta acima de tudo?

Inércia e egoísmo, o ficar parado em si mesmo.



A personagem histórica que mais despreza?

Hitler, na verdade todos os ditadores e o mundo continua cheio deles.

O feito militar que mais admira?

25 de Abril de 1974.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Imortalidade, gosto muito de viver.



Como gostaria de morrer?

A viver.



Estado de espírito atual?

Inquietude serena.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos, são eles que nos fazem crescer, questionar e por isso empreender.



A sua divisa?

It"s kind of fun to do the impossible.