Despiste de pesado em Mértola mata condutor de 58 anos

Um homem, de 58 anos, morreu esta terça-feira na sequência do despiste da viatura pesada de mercadorias que conduzia, numa rua na vila de Mértola, no distrito de Beja, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que, inicialmente, o condutor foi considerado ferido grave e foi acionado para o local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Mas a vítima acabou por falecer e o óbito foi declarado no local", acrescentou a fonte do CDOS, indicando que o corpo foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja.

Para esta ocorrência, cujo alerta foi dado às 09:06, foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros, GNR e INEM, que ativou também o helicóptero.