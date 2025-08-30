Despiste de camião corta IP3 perto de Penacova

O trânsito está cortado no IP 3, no sentido Viseu-Coimbra, ao quilómetro 67,2, perto de Penacova, devido ao despiste de um pesado de mercadorias ocorrido na manhã deste sábado, 30 de agosto, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.Segundo esta fonte, o despiste ocorreu pouco depois das 08:30, com o camião, que seguia no sentido Coimbra-Viseu, a galgar o separador central e a interromper a circulação no sentido contrário.Do acidente, e segundo a GNR, resultaram apenas ferimentos ligeiros no condutor do camião.No local estão a ser indicadas as alternativas de circulação para os condutores que circulam no sentido Viseu-Coimbra, ao mesmo tempo que se registam constrangimentos na circulação em sentido contrário, segundo a Guarda Nacional Republicana.Fonte desta força de segurança não apontou qualquer previsão para a regularização do trânsito no local, admitindo apenas que o corte “vai ser demorado”, tendo em conta a necessidade de remoção do veículo pesado.