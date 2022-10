Desmantelada alegada de rede de tráfico de canábis que operava a partir de Mirandela

Uma alegada rede de tráfico de canábis que operava na região Norte a partir de Mirandela foi desmantela com a detenção de três homens e a apreensão de diverso material, segundo divulgou esta quarta-feira a GNR.

De acordo com informação avançada, em comunicado, por aquela força de segurança, a operação policial decorreu na terça-feira e resultou na detenção de três homens, com idades entre os 44 e 69 anos, residentes nos concelhos de Mirandela, no distrito de Bragança, e em Felgueiras, distrito do Porto.

Os militares da Guarda apreenderam, entre outro material, quase 11 mil doses de canábis, cinco armas de fogo, centenas de cartuchos e munições, armas brancas, 2.610 euros em dinheiro e 105 euros em notas falsas, diversos objetos para produzir e preparar a droga, assim como equipamento tecnológico e duas viaturas.

A operação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mirandela da GNR resultou de "uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorre há cerca de um ano", de acordo com a fonte.

A Guarda acredita, como refere no comunicado, que "foi possível desmantelar uma rede organizada que se dedicava à plantação, preparação e venda de canábis".

Segundo relata, "um dos elementos dedicava-se à produção e preparação de canábis no concelho de Mirandela e, seguidamente, vendia a vários revendedores da zona Norte do país, que procediam à sua venda a consumidores dos distritos de Bragança, Vila Real, Aveiro e Porto".

Na sequência da investigação que decorre há cerca de um ano, foi dado cumprimento a dois mandados de detenção, cinco mandados de busca domiciliária e seis mandados de busca não domiciliária, nomeadamente, dois em armazéns e quatro em veículos.

Os detidos deverão ser presentes hoje no Tribunal Judicial de Mirandela para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal de Bragança, Miranda do Douro e Felgueiras, do Núcleo de Apoio Operativo de Bragança, do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, das Equipas Cinotécnicas de Bragança e do Porto, dos Postos Territoriais de Mirandela e Vila Flor, do Núcleo de Proteção Ambiental de Mirandela e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário de Mirandela.