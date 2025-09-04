Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O diretor da PJ, Luís Neves, esteve no local do acidente na quinta-feira de manhãGerardo Santos
Sociedade

Desastre do elevador da Glória: PJ tem manutenção na mira. Destroços foram apreendidos e estão em local seguro

A empresa e os técnicos responsáveis pela manutenção do elevador da Glória podem ser os primeiros a ser ouvidos e constituídos arguidos. Não havia registo de ameaças terroristas contra Portugal.
Valentina Marcelino
