Depressão Fien traz frio, chuva, neve e vento forte a partir desta noite

Uma nova depressão chegou esta segunda-feira às 18:00 a Portugal Continental e a Agência Estatal de Meteorologia dá-lhe o nome Fien, que vai trazer frio, chuva, neve, vento forte e mais agitação marítima.

Esta depressão, em conjunto com um anticiclone localizado na região dos Açores, vai levar a uma "forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo", prevendo-se a aproximação de uma superfície frontal fria e a ocorrência de períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro. A partir desta terça-feira, a chuva vai dar lugar a aguaceiros, o que vai coincidir com a passagem da superfície frontal de norte para sul.

"A precipitação nos dias 17 e 18 [terça e quarta-feira] será de neve acima de 800/1100 metros de altitude no Norte e Centro, descendo gradualmente a cota para 500/700 metros de altitude, podendo acumular quantidades significativas no solo", acrescenta uma nota publicada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além da ocorrência de precipitação e queda de neve, também se deverá verificar uma descida significativa de temperatura ente terça e quinta-feira, "com valores de temperatura mínima abaixo dos 5°C na generalidade do território, sendo entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, e entre 5 e 8°C nas regiões do litoral".

Já a temperatura máxima "deverá variar entre 5 e 12°C na generalidade do território, sendo até 14°C no litoral da região Sul e podendo ser inferior a 5°C em alguns pontos do interior Norte e Centro".

Paralelamente, prevê-se "uma intensificação do vento de oeste/noroeste, que soprará forte no litoral oeste, com rajadas até 85 km/h, e muito forte nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h", em particular durante a noite de segunda para terça-feira.



A agitação marítima também vai aumentar na costa ocidental, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura que poderão atingir altura máxima até 12 metros, em especial a norte do Cabo Raso, onde poderá atingir uma altura máxima de 14 metros.

Devido a esta situação metereológica, foram emitidos avisos laranja de agitação marítima para a costa ocidental, temporariamente com aviso vermelho a nrote do Cabo Reso, bem como avisos amarelo e laranja de rajada máxima e aviso amarelo de preciptação e de neve para vários distritos do Norte e Centro.