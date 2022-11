Depois da chuva, o frio de rachar. Temperaturas mínimas podem chegar aos 0º C esta sexta-feira

Depois de uma quinta-feira de chuva um pouco por todo o país, esta sexta-feira vai ficar marcada pelo regresso do frio... de rachar.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a temperatura mínima para Bragança, o distrito no extremo nordeste do país, é de 0º C. Para a Guarda preveem-se mínimas de 3º C, enquanto para Viseu, Braga e Vila Real a previsão é de 5º C de temperatura mínima. Esta acentuada descida da temperatura mínima no Norte e Centro contempla a possibilidade de geada.

No entanto, nos principais centros urbanos do país esta descida de temperatura não se faz sentir tanto, nomeadamente na região Sul, que até deverá registar uma subida de temperatura. Lisboa deverá variar entre os 12º C e os 19º C, o Porto entre os 9º C e os 17º C e Faro entre os 14º C e os 24º C.

Segundo a previsão descritiva do IPMA, o céu vai apresentar-se "muito nublado" e há a "possibilidade de chuva fraca na região Sul".