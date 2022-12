Com acordos com os principais seguros de saúde e um leque alargado de serviços de saúde à disposição das famílias da região, a nova clínica CUF Montijo abre hoje as portas, num investimento de 10 milhões de euros que pretende trazer à população local um leque alargado de especialidades médicas e cirúrgicas, incluindo medicina geral e familiar, pediatria, ginecologia-obstetrícia, oftalmologia e medicina dentária. Numa altura em que hospitais e centros de saúde do SNS atravessam dificuldades consideráveis para dar resposta às necessidades dos utentes da Área Metropolitana de Lisboa, o reforço da oferta do grupo José de Mello Saúde vem assegurar não apenas uma alternativa aos serviços públicos, como mais serviços de proximidade a quem vive na Margem Sul do Tejo.

"Com a abertura desta clínica a CUF torna-se uma rede cada vez mais abrangente e próxima, respondendo às necessidades de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de cada vez mais pessoas", explica Rui Diniz, presidente da comissão executiva da CUF, grupo que é líder na prestação privada de cuidados de saúde em Portugal, com mais de um milhão de clientes e uma rede que ascende já a 21 hospitais e clínicas em 14 municípios (Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira, Matosinhos e agora Montijo).