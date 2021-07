Cruzeiros regressam ao Porto de Lisboa

Os navios de cruzeiro vão estar de regresso ao Porto de Lisboa (APL) na segunda-feira, revela a Administração do Porto de Lisboa num comunicado enviado à nossa redação.

A APL informa que no dia 26, às 9.00, "chega ao Porto de Lisboa o World Navigator, da Mystic Cruises, durante a sua viagem inaugural de 11 dias com saída de Leixões e escalas em Lisboa, Gibraltar, Formentera, Ibiza, Capri e Pireus, na Grécia".

Em declarações citadas pela nota, o administrador Ricardo Medeiros afirma que "a administração do Porto de Lisboa congratula-se com este regresso da atividade de cruzeiros a Lisboa, que à data de hoje, prevê ainda a escala de mais 25 navios de cruzeiro até ao final de setembro".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Para que isto fosse possível, foi necessário elaborar, em articulação com a LCP- Lisbon Cruise Port, um Protocolo de Segurança e Higiene juntamente com a Autoridade de Saúde, que assegura todas as condições para a retoma da operacionalidade integral do Porto de Lisboa em condições máximas de segurança, e funciona em plena articulação com os protocolos das companhias e de todas as entidades que intervêm na operação do navio", realçou o responsável.

O Protocolo de Segurança e Higiene implementado pelos operadores de Cruzeiros, integra um conjunto de procedimentos que incidem em verificar diariamente a temperatura e rastrear os sintomas, distanciamento social, reforço das medidas de saneamento, reforço dos recursos médicos a bordo e excursões em sistema de bolha.

O World Navigator chega segunda-feira com cerca de 140 passageiros, estando previsto o embarque de perto de 30 passageiros no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

O World Navigator é o terceiro navio de cruzeiros construído em Portugal, nos estaleiros West Sea em Viana do Castelo, com 126 metros de comprimento, 19 metros de largura, 4,7 metros de calado, 9300 toneladas de arqueação bruta, oito decks, dos quais seis para passageiros e 86 cabines. Tem capacidade máxima para 200 passageiros e 117 tripulantes.