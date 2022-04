Menino internado no Hospital São João pode ter hepatite aguda

Até agora, são conhecidos 190 casos de crianças com um tipo de hepatite grave, de origem desconhecida. As autoridades de saúde europeias já se manifestaram preocupadas com a situação e o ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças) pediu a todos os países que disponibilizem a informação que recolherem para poderem traçar "fios condutores".

Até hoje, Portugal não tinha registo de nenhum caso que se enquadrasse nos critérios internacionais já definidos para o diagnóstico e registo deste tipo de casos, mas um menino de três anos, que deu entrada no Hospital São João, no domingo passado, pode ser o primeiro a ser diagnosticado com este tipo de hepatite aguda ou atípica, que provoca uma inflamação grave no fígado.

Ao que o DN apurou, à criança já foram feitos exames que poderão despistar a doença ou confirmar o diagnóstico, mas só amanhã é que os resultados dos exames deverão ficar concluídos, tendo fonte hospitalar referido que, hoje, só depois de estes estarem concluídos é que a unidade falaria sobre o assunto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recorde-se que, neste momento, e desde o 5 de abril em que foram notificados os primeiros casos ao ECDC pelas autoridades britânicas, já foram relatadas 190 situações, a maioria no Reino Unido, com 114, seguindo-se depois Espanha, EUA, Israel, Itália, Roménia e Bélgica entre outros.

O diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, da DGS, Rui Tato Marinho, afirmou ontem ao DN que o país ainda não tinha nenhum caso que se enquadrasse neste diagnóstico, mas era muito natural que tal viesse a acontecer.

Nesta quarta-feira, o ECDC reuniu com todos os países europeus para divulgar a informação que já existe e para pedir às autoridades para estarem atentas e que partilhem a informação que puderem.

Até agora, tudo indica que na origem desta inflamação grave do fígado esteja um adenovírus, mas distinto dos a causam os outros cinco tipos de hepatite A,B,C, D e E.

Os sintomas comuna já registados apontam para febre, diarreia, vómitos, dor abdominal, olhos amarelados (icterícia), e prostração. As crianças muito pequenas, dos três aos cinco anos, são as mais afetadas.