Criança espanhola desaparecida no Rio Minho foi encontrada morta

A criança espanhola desaparecida desde sábado no Rio Minho foi encontrada morta esta tarde a 500 metros da Praia Fluvial de Arbo (Espanha), disse à Lusa o comandante da Capitania do porto de Caminha.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Comando da Capitania do porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, afirmou que o corpo do menino de 10 anos de idade foi encontrado esta tarde, cerca das 15:00, a "500 metros a jusante da Praia Fluvial de Arbo, do lado espanhol".

"[O corpo] estava na margem espanhola", acrescentou.

As buscas para encontrar a criança desaparecida no sábado no rio Minho, na zona de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, tinham sido retomadas hoje de manhã.

O alerta do desaparecimento por elementos de uma família espanhola na Praia fluvial de Arbo, do lado espanhol, foi dado no sábado e as buscas foram realizadas com a intervenção da Polícia Marítima de Caminha, bem como com o apoio de elementos dos Bombeiros de Melgaço e de vários meios espanhóis.

Segundo a edição 'online' de hoje no jornal La Voz de Galicia, a ocorrência aconteceu cerca das 19:00 (18:00 em Portugal), quando "a criança de 10 anos perdeu uma sandália e entrou na água para buscá-la pela mão do progenitor. A forte corrente arrastou-os".

Junto a eles, na praia fluvial, estava a mãe e outra criança, uma menina de 8 anos. A família é de Vigo, acrescenta o jornal La Voz de Galicia.

O pai, de 42 anos de idade, ainda foi retirado com vida, mas acabou por não resistir, avança o jornal La Voz de Galicia.