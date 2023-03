Criança de 7 anos morta pelo avô em Vialonga. PJ investiga

Uma criança de sete anos foi morta na madrugada desta terça-feira, com uma arma branca, pelo avô, com quem habitava em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, a criança coabitava com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido "contexto de violência doméstica".

Depois de cometer o crime, o homem tentou o suicídio, sem sucesso, tendo sido transportado para o hospital em estado grave, disse a mesma fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa confirmou ao DN que uma criança de sete anos morreu na madrugada desta terça-feira na sequência de uma agressão com uma arma branca na rua 1º de dezembro na freguesia de Vialonga.

O alerta foi dado às 04:16 e no local estiveram seis veículos e 12 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR, indica o CDOS.

Segundo a GNR, a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local, estando já a investigar a ocorrência.