Covid-19: Transmissão do vírus está no limiar de 1,00 e média de casos baixa para 749

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que provoca a covid-19 está no limiar de 1,00 em Portugal e a média de infeções baixou para os 749 casos diários, anunciou esta quarta-feira o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

O relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19 avança que a média do Rt -- que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -- baixou ligeiramente dos 1,03 para os 1,00 a nível nacional.

Os dados do instituto indicam ainda que três regiões estão com este indicador acima do limiar de 1,00, caso do Algarve (1,12), dos Açores (1,27) e da Madeira (1,34), que apresenta o valor mais elevado entre as sete regiões do país.

O Norte regista um Rt de 0,98, o Centro de 0,96, Lisboa e Vale do Tejo de 1,00 e o Alentejo de 0,93.

O INSA recorda que, com o fim do estado de alerta em 30 de setembro em Portugal continental, e com a consequente redução da testagem à covid-19, "se verificou uma descida acentuada do Rt até aos 0,63 em 06 de outubro", um valor que reconheceu que podia não corresponder a um decréscimo real.

O relatório desta quarta-feira refere também que a média de casos a cinco dias baixou das 845 para as 749 infeções diárias em Portugal, sendo mais baixa em Portugal continental (626).

Desde 02 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 19 de novembro, Portugal registou um total de 5.541.088 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19.