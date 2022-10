Covid-19. Regulador europeu aprova vacinas a partir dos seis meses

O regulador europeu deu esta quarta-feira "luz verde" à utilização a partir dos seis meses das vacinas anticovid da Pfizer e da Moderna, que se tornam as primeiras autorizadas para os menores de cinco anos na União Europeia.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou "a utilização nas crianças de seis meses a cinco anos da (vacina) Comirnaty", da Pfizer, e da "Spikevax", da Moderna, indica um comunicado do regulador europeu. A EMA declarou ainda que em comparação com as doses recomendadas para pessoas com cinco anos ou mais de idade, as doses para bebés serão mais baixas.

A Comirnaty da Pfizer pode ser administrada como vacinação primária, consistindo em três doses, enquanto a Spikevax consistirá em duas doses.

A EMA advertiu no mês passado que enquanto as taxas de mortalidade diminuíam, a pandemia ainda está "em curso" e instou os países a implementarem programas de reforço antes do Inverno, quando se espera que os casos aumentem.