Covid-19. Agência Europeia do Medicamento defende vacinação anual

"Embora seja verdade que o vírus ainda não se comporta como um vírus respiratório sazonal endémico, como outros coronavírus endémicos, esperamos que as campanhas de vacinação ocorram principalmente uma vez por ano", afirmou esta quarta-feira (15), em conferência de imprensa, o chefe de Estratégia de Ameaças Biológicas para a Saúde e Vacinas do regulador europeu, Marco Cavaleri, citado pela agência noticiosa Efe.

Segundo a EMA (sigla em inglês para Agência Europeia do Medicamento), a melhor altura do ano para a administração da vacina contra a covid-19 "será o início da estação fria" (outono), coincidindo com a época para a inoculação de vacinas contra outros vírus respiratórios (como o da gripe).

Para Marco Cavaleri, será razoável começar a pensar na "direção do paradigma da gripe, sem prejuízo das incertezas" que subsistem sobre o comportamento do SARS-CoV-2, uma vez que "a vacinação repetida" contra a covid-19 "poderá não ser aceite pela população em geral".

Nesse sentido, insistiu que "será melhor considerar o agendamento da vacina uma vez por ano" ou "sincronizá-la com a de outros vírus respiratórios".

A EMA "continuará a monitorizar os dados durante os próximos meses para determinar os critérios mais adequados para a composição das vacinas" que serão usadas no futuro contra a covid-19.

De acordo com o regulador europeu do medicamento, a situação epidemiológica "está a melhorar constantemente" - devido à queda de novos contágios, hospitalizações e mortes - mas a covid-19 "ainda representa uma carga significativa nos sistemas de saúde da União Europeia", atendendo aos "números baixos de administração de doses de reforço aos grupos vulneráveis", como os idosos.

A covid-19 é uma doença respiratória infecciosa pandémica causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus que foi detetado há três anos na China, disseminando-se rapidamente pelo mundo, e que assumiu várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

Em Portugal, a vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, tendo, desde então, sido administradas, de forma faseada, doses primárias e doses de reforço.

As vacinas contra a covid-19 em circulação previnem essencialmente a doença grave e morte.