Costa anuncia redução do ISP em função do aumento da receita de IVA nos preços dos combustíveis

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que o Governo vai baixar em ISP (Imposto Sobre Produtos Petrolíferos) o acréscimo de receita fiscal que obtiver através do IVA aplicado aos combustíveis, medida que entra em vigor na próxima sexta-feira.

Esta medida para travar o aumento do custo dos combustíveis junto dos consumidores foi anunciada por António Costa no final de uma reunião extraordinária da Concertação Social por causa das consequências da guerra na Ucrânia, em que o Governo também se fez representar pelos ministros da Economia, Pedro Siza Vieira, das Finanças, João Leão, do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

"A partir da próxima sexta-feira, vamos passar a devolver em redução do ISP todos os potenciais aumentos da receita fiscal em sede de IVA", declarou o líder do executivo no final de três horas de reunião.

António Costa afirmou que "todos os cenários apontam, infelizmente, para que o preço do gasóleo e da gasolina continue a aumentar".​​​​​

Sobre a eletricidade com fim industrial, o primeiro-ministro afirmou: "além das medidas que temos vindo a adotar, vamos injetar mais 150 milhões de euros do fundo ambiental na tarifa de acesso à rede", de forma a baixar o custo da eletricidade para a indústria.

No que se refere ao gás de botija, "a medida que iremos adotar é estender a todos os beneficiários da tarifa social de eletricidade uma subsidiação em 10 euros por garrafa", anunciou o chefe do Governo.

Redução temporária do IVA sobre os produtos energéticos

Antes, o primeiro-ministro afirmou que "há um primeiro nível de ação que se tem vindo a desenvolver à escala da União Europeia", no que se refere a medidas ara combater os efeitos da guerra na Ucrânia na economia. "Estamos a falar da suspensão temporária das normas da concorrência em matéria de ajuda de Estado que são essenciais para nos permitir apoiar diretamente o preço e o custo das empresas industriais, em particular daquelas que são fortemente consumidoras de energia".

Depois disse, ainda no âmbito da UE, "a possibilidade de recorrer, a exemplo do que aconteceu na aquisição de vacinas, à aquisição conjunta de bens", desde bens fundamentais para a agricultura "como fertilizantes" a bens fundamentais para todos "como os combustíveis".

Após a reunião com os parceiros sociais, o primeiro-ministro anunciou também uma "autorização para que possa haver uma redução temporária do IVA sobre os produtos energéticos, de forma a permitir uma redução transversal do custo efetivo para os consumidores da energia".