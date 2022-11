Consumidores acusam Via Verde de esquema de burla com identificadores

Vários consumidores acusam a Via Verde de praticar um alegado "esquema" envolvendo os identificadores, tendo surgido dezenas de reclamações no Portal da Queixa em novembro - um crescimento de 50% do número das queixas face ao mês anterior.

De acordo com a descrição dos consumidores nas reclamações apresentadas, a empresa envia uma comunicação aos clientes, na qual informa sobre o registo de falhas no identificador do aderente e solicita a sua substituição. Através de e-mails, os consumidores referem pedidos de substituição do dispositivo de identificação, ainda que os aparelhos estejam a funcionar corretamente.

Na opinião dos queixosos, esta situação trata-se de "uma estratégia para o cliente aderir a uma nova modalidade de pagamento mensal ou anual sobre o equipamento" e denunciam que a empresa "está a agir de má fé e enganar os clientes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Via Verde está assim a ser acusada de "pressão", "esquema", "manobra de fidelização" e "burla", por parte dos seus clientes que não apontam falhas nos seus equipamentos em funcionamento.