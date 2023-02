Conferência Episcopal Portuguesa. "Pedimos perdão a todas as vítimas"

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou esta segunda-feira que o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja "exprime uma dura e trágica realidade: houve, e há, vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais".

"Pedimos perdão a todas as vítimas: às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém", acrescentou o bispo D. José Ornelas.

"É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha", disse.

"Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade onde nunca devia ter estado. O vosso testemunho é um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos", afirmou, dirigindo-se às vítimas.

José Ornelas disse que "nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados" às vítimas. "Mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro", sublinhou o também bispo de Leiria.

Poucas horas depois da apresentação do relatório Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, que aponta para 512 testemunhos validados de um total de 564 recebidos, o que aponta, por extrapolação, para um mínimo total de 4.815 vítimas, afirmou que "o relatório hoje publicado exprime uma dura e trágica realidade: houve, e há, vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais, no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal".

Relatório assinala ainda, prosseguiu, "várias consequências destes crimes que podem ter estado na origem de dramas e sofrimentos incomensuráveis que marcaram vidas inteiras".

"Os abusos de menores são crimes hediondos. Quem os comete têm de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidade civis, criminais e morais daí decorrentes. É preciso que reconheçam a verdade sem nada esconder, que se arrependam sinceramente, que peçam perdão a Deus e às vítimas", continuou o bispo. "Que procurem uma mudança radical de vida com a ajuda de pessoas competentes, na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso de Deus", prosseguiu José Ornelas, reconhecendo que o estudo da Comissão Independente apresenta um "número muito maior" do que aquele que tinha sido apurado até agora.

"Pedimos desculpa por não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção prioritária dos menores", admitiu.

Considera, no entanto, que "a mudança está a acontecer".

"Se é certo que a Igreja não pode tolerar os abusos, que são uma total contradição da nossa identidade e do nosso modo de agir, também é verdade que a vida da Igreja em Portugal não se encerra nesta questão", disse. "Há muitas pessoas e instituições eclesiais a dedicar-se aos mais frágeis, aos mais necessitados e aos mais pobres, e a realidade dos abusos não pode fazer esquecer o imenso bem, tantas vezes silencioso, de sacerdotes, religiosos/as e leigos/as empenhados em tantas situações, a quem queremos dar uma palavra de conforto e coragem".

Depois de analisar, detalhadamente, o relatório, a Conferência Episcopal Portuguesa "procurará encontrar os mecanismos mais eficazes e adequados para fomentar uma maior prevenção e para resolver os possíveis casos que possam ocorrer com celeridade e respeito pela verdade".

"A tolerância zero para com os casos de abusos tem de ser uma realidade em toda a Igreja", destacou. "Por isso, não toleraremos abusos nem abusadores", reforçou.